Форвард «Милана» Джош Нибо пропустит минимум 2 недели из-за травмы правой руки

Джош Нибо снова выбыл из состава «Милана».

Тяжелый форвард получил травму руки в матче Евролиги против «Виртуса » (99:90).

По сообщению клуба, баскетболист пройдет повторное обследование через 2 недели.

Нибо недавно восстановился после травмы паха, которую получил в начале октября.