Форвард «Милана» Джош Нибо пропустит минимум 2 недели из-за травмы правой руки
Джош Нибо снова выбыл из состава «Милана».
Тяжелый форвард получил травму руки в матче Евролиги против «Виртуса» (99:90).
По сообщению клуба, баскетболист пройдет повторное обследование через 2 недели.
Нибо недавно восстановился после травмы паха, которую получил в начале октября.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Милана»
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