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Форвард «Милана» Джош Нибо пропустит минимум 2 недели из-за травмы правой руки

Джош Нибо снова выбыл из состава «Милана».

Тяжелый форвард получил травму руки в матче Евролиги против «Виртуса» (99:90).

По сообщению клуба, баскетболист пройдет повторное обследование через 2 недели.

Нибо недавно восстановился после травмы паха, которую получил в начале октября.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Милана»
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Джош Нибо
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