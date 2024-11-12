2

Эксперт Сэм Весени о Егоре Демине: «На данный момент я вижу его как минимум в Топ-5 драфта»

Сэм Весени включил Егора Демина в Топ-5 драфта НБА-2025.

«На данный момент я вижу его как минимум в первой пятерке. На этом драфте это игрок, который будет делать разницу.

Посмотрим, как у него пойдут дела в Big 12, как он будет набирать очки, как он будет играть на протяжении сезона. Но это крутое видео. Это именно то, чего ждут от разыгрывающего защитника в НБА, потому что его рост 204 сантиметра. Он большой парень.

Я включаю его в Топ-5. Не знаю, включу ли я его в первую двойку, тройку или четверку, но он входит как минимум в Топ-5», – сказал эксперт The Athletic по драфту.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт эксперта Сэма Весени в соцести X
logoНБА
logoNCAA
logoдрафт НБА
университет Бригама Янга
logoЕгор Демин
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Егор Демин – 7-й в рейтинге участников драфта-2025 по версии ESPN
25сегодня, 15:32
Виталий Фридзон о Демине: «Если будет так продолжать, то попадет в НБА»
4сегодня, 10:31
Сергей Елевич: «Если Демин попадет в НБА, это будет очень значимый успех для российского баскетбола»
22сегодня, 08:47
Егор Демин признан новичком недели в конференции Big 12
4сегодня, 04:07
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Тайрон Лю: «Гилджес-Александер во многом напоминает таких великих игроков, как Майкл Джордан»
130 минут назад
Клэй Томпсон о переходе в «Даллас»: «Он омолодил меня и сделал то, что было нужно для моего психологического состояния и моей карьеры»
257 минут назад
Количество травм в НБА выросло на 35% по сравнению с прошлым сезоном
1сегодня, 18:59
«Я боюсь за свою жизнь каждый день». Кайл Синглер опубликовал тревожное видео
5сегодня, 18:15Видео
Евролига. «Монако» – «Црвена Звезда», «Панатинаикос» встретится с тель-авивским «Маккаби» и другие матчи
2сегодня, 17:45Live
«Это повысило бы рейтинги». Демаркус Казинс предложил ввести в НБА 2-минутные бои
10сегодня, 17:35
Хосе Альварадо выбыл на 6 недель из-за травмы задней поверхности бедра
3сегодня, 17:09
Еврокубок. «Гамбург» – «Арис», «Валенсия» сыграет с «Цедевитой-Олимпией» и другие матчи
1сегодня, 17:00Live
НБА. «Голден Стэйт» примет «Даллас», «Филадельфия» встретится с «Нью-Йорком» и другие матчи
9сегодня, 16:50
Кендрик Перкинс: «Если «Сиксерс» не выйдут в финал конференции, их будут считать одним из самых больших провалов в истории НБА»
4сегодня, 16:29
Ко всем новостям
Последние новости
«Если кайфанешь от игры, то продолжай, нет – заканчивай играть». Виталий Фридзон дал совет Артему Дзюбе при переходе в «Акрон»
2 минуты назад
Мишель Бидл: «Ставлю доллар на то, что Дрэймонд Грин сегодня получит технический»
112 минут назад
Сэм Деккер подписал краткосрочный контракт с «Ховентудом»
50 минут назад
Рик Карлайл: «Дженни Бусек может стать первой женщиной-главным тренером в НБА»
2сегодня, 17:52
Шэй Гилджес-Александер о 45 очках: «Ничего особенного. Должен был набрать больше»
сегодня, 16:04
Андрей Кириленко: «Cборная России проведет сбор с 18 до 21 ноября»
сегодня, 15:22
Рик Карлайл: «Майлз Тернер слушает все: от рэпа до R&amp;B, кантри и даже Тейлор Свифт»
2сегодня, 14:56
Шэй Гилджес-Александер – первый игрок в истории НБА, набравший 45 очков, 9 передач, 5 перехватов и 2 блок-шота
2сегодня, 14:42
Возвращение Марии Вадеевой в общую группу ожидается в конце ноября
сегодня, 13:35
В «Лейкерс» опасаются по поводу того, как Д’Анджело Расселл отреагирует на перевод на скамейку
9сегодня, 12:24