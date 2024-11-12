Эксперт Сэм Весени о Егоре Демине: «На данный момент я вижу его как минимум в Топ-5 драфта»
Сэм Весени включил Егора Демина в Топ-5 драфта НБА-2025.
«На данный момент я вижу его как минимум в первой пятерке. На этом драфте это игрок, который будет делать разницу.
Посмотрим, как у него пойдут дела в Big 12, как он будет набирать очки, как он будет играть на протяжении сезона. Но это крутое видео. Это именно то, чего ждут от разыгрывающего защитника в НБА, потому что его рост 204 сантиметра. Он большой парень.
Я включаю его в Топ-5. Не знаю, включу ли я его в первую двойку, тройку или четверку, но он входит как минимум в Топ-5», – сказал эксперт The Athletic по драфту.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт эксперта Сэма Весени в соцести X
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