Эксперт Сэм Весени о Егоре Демине: «На данный момент я вижу его как минимум в Топ-5 драфта»

Сэм Весени включил Егора Демина в Топ-5 драфта НБА-2025.

«На данный момент я вижу его как минимум в первой пятерке. На этом драфте это игрок, который будет делать разницу.

Посмотрим, как у него пойдут дела в Big 12, как он будет набирать очки, как он будет играть на протяжении сезона. Но это крутое видео. Это именно то, чего ждут от разыгрывающего защитника в НБА , потому что его рост 204 сантиметра. Он большой парень.

Я включаю его в Топ-5. Не знаю, включу ли я его в первую двойку, тройку или четверку, но он входит как минимум в Топ-5», – сказал эксперт The Athletic по драфту.