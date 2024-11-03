Дабл-дабл Бэма Адебайо (32+14) помог «Майами» крупно обыграть «Вашингтон»

«Хит» уверенно справились с «Уизардс» (118:98) в матче в Мехико.

Лучшим в составе «Майами » стал центровой Бэм Адебайо . На его счету 32 очка, 14 подборов, 2 передачи, 1 перехват и 1 блок-шот. Игрок реализовал 12 из 24 бросков с игры, 3 из 5 из-за дуги и 5 из 6 со штрафной линии.

Джимми Батлер добавил 18 очков, 8 подборов и 4 передачи при 6 из 13 с игры.