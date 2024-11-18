Майлз Тернер: «Нужно быть дающим энергию и брать на себя ответственность, а я был поглотителем энергии»
Майлз Тернер критически отозвался о своем подходе к работе в последние дни.
«Недоволен своим отношением в последние несколько дней, если говорить о публичной составляющей. Нужно быть дающим энергию и брать на себя ответственность, а я же был своего рода поглотителем энергии, погрузился в свои собственные переживания.
Такие вещи сказываются негативно», – заявил центровой «Пэйсерс».
В воскресенье «Индиана» победила «Майами» со счетом 119:110, Тернер набрал 34 очка и 9 подборов.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Алекса Голдена
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