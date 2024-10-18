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Брэндон Миллер воткнул сверху через Майлза Тернера

Брэндон Миллер исполнил эффектный данк в стиле Блэйка Гриффина.

Форвард «Шарлотт» поставил сверху через центрового «Индианы» Майлза Тернера.

В активе Миллера 20 очков при 6 из 10 с игры, «Хорнетс» уступили со счетом 116:121.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
предсезонные матчи
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