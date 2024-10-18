Брэндон Миллер воткнул сверху через Майлза Тернера
Брэндон Миллер исполнил эффектный данк в стиле Блэйка Гриффина.
Форвард «Шарлотт» поставил сверху через центрового «Индианы» Майлза Тернера.
В активе Миллера 20 очков при 6 из 10 с игры, «Хорнетс» уступили со счетом 116:121.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
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