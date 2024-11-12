Рик Карлайл: «Майлз Тернер слушает все: от рэпа до R&B, кантри и даже Тейлор Свифт»
Рик Карлайл восхищен музыкальным вкусом Майлза Тернера.
«Я восхищаюсь Майлзом Тернером как парнем с широким и разнообразным вкусом в музыке.
Когда он включает музыку в аудиосистеме в тренажерном зале, можно услышать все: от рэпа до R&B, кантри и даже Тейлор Свифт», – сказал главный тренер «Индианы».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: HoopsHype
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