Рик Карлайл восхищен музыкальным вкусом Майлза Тернера.

«Я восхищаюсь Майлзом Тернером как парнем с широким и разнообразным вкусом в музыке.

Когда он включает музыку в аудиосистеме в тренажерном зале, можно услышать все: от рэпа до R&B, кантри и даже Тейлор Свифт», – сказал главный тренер «Индианы».