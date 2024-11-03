«Индиана» изучит рынок с целью увеличения глубины передней линии

«Индиане» не хватает глубины в передней линии.

Как сообщает инсайдер Шэмс Чарания со ссылкой на источники, «Пэйсерс» планируют изучить возможность увеличения глубины передней линии.

«Индиана » потеряла запасных центровых Джеймса Уайзмена и Айзейю Джексона. Оба бигмена получили разрыв ахиллова сухожилия.

На данный момент в составе «Пэйсерс» нет доступных центровых, кроме Майлза Тернера .