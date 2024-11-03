«Индиана» изучит рынок с целью увеличения глубины передней линии
«Индиане» не хватает глубины в передней линии.
Как сообщает инсайдер Шэмс Чарания со ссылкой на источники, «Пэйсерс» планируют изучить возможность увеличения глубины передней линии.
«Индиана» потеряла запасных центровых Джеймса Уайзмена и Айзейю Джексона. Оба бигмена получили разрыв ахиллова сухожилия.
На данный момент в составе «Пэйсерс» нет доступных центровых, кроме Майлза Тернера.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ESPN.com
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