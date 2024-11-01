Майлз Тернер выложил изображение Матурина рядом с Джорданом и Брайантом после победы над «Селтикс»

Майлз Тернер порадовался победе над «Селтикс».

Центровой «Пэйсерс» выделил роль Беннедикта Матурина , который набрал 30 очков, 11 подборов и 4 передачи при 9 из 17 с игры, 2 из 5 из-за дуги и 10 из 11 со штрафной линии.

Тернер выложил изображение Матурина рядом с легендами НБА Майклом Джорданом и Кобе Брайантом .

«Индиана » обыграла «Бостон » в овертайме (135:132).

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