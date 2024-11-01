Майлз Тернер выложил изображение Матурина рядом с Джорданом и Брайантом после победы над «Селтикс»
Майлз Тернер порадовался победе над «Селтикс».
Центровой «Пэйсерс» выделил роль Беннедикта Матурина, который набрал 30 очков, 11 подборов и 4 передачи при 9 из 17 с игры, 2 из 5 из-за дуги и 10 из 11 со штрафной линии.
Тернер выложил изображение Матурина рядом с легендами НБА Майклом Джорданом и Кобе Брайантом.
«Индиана» обыграла «Бостон» в овертайме (135:132).
Соцсети Майлза Тернера
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Legion Hoops
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