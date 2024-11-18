Девин Букер набрал рекордные для себя в сезоне 44 очка в проигранном матче с «Миннесотой»

Девин Букер обновил личный рекорд результативности в сезоне.

Защитник «Финикса» набрал 44 очка в проигранном матче с «Миннесотой» (117:120).

За 40 минут в активе Букера также 6 подборов и 7 передач. Он реализовал 15 из 29 с игры, включая 6 из 13 из-за дуги, и 8 из 9 с линии.