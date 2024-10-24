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49 очков Кевина Дюрэнта и Брэдли Била позволили «Финиксу» выиграть у «Клипперс» в овертайме

«Санз» победили «Клипперс» в гостевом матче (116:113).

Наиболее результативными в составе команды стали форвард Кевин Дюрэнт и защитник Брэдли Бил.

На счету Дюрэнта 25 очков, 7 подборов, 3 перехвата и 1 блок-шот при 7 потерях. Форвард реализовал 8 из 17 бросков с игры, 2 из 5 трехочковых и 7 из 9 штрафных. 14 очков пришлись на заключительную четверть основного времени и овертайм.

Бил отметился в статистическом протоколе 24 очками, 3 подборами, 1 перехватом и 1 блок-шотом при 8 из 12 с игры, 4 из 6 из-за дуги и 4 из 5 штрафных.

Девин Букер получил всего 9 попыток с игры за 32 минуты в матче, но реализовал 4 из 5 трехочковых бросков, закончив игру с 15 очками и 6 передачами.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube NBA
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