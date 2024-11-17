«Обязательно поправлюсь, обещаю». Лука Дончич признался, что не на 100% здоров
Лука Дончич признался, что не полностью здоров.
Репортер: «Лука, я знаю, что вы обычно на это отвечаете, но как вы чувствуете себя сейчас физически? На 100 процентов или немного меньше?»
Лука Дончич: «Немного меньше».
Репортер: «Знаете ли вы, сколько времени может пройти, прежде чем вы почувствуете себя лучше? Это вопрос времени?»
Лука Дончич: «Вероятно, это вопрос времени. Не так много времени на отдых, но я обязательно поправлюсь. Я обещаю».
Опубликовал: Геннадий Ильин
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