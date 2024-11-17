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Лука Дончич пропустит матч против «Оклахомы» из-за ушиба колена

«Даллас» сыграет с «Оклахомой» без Луки Дончича.

Звездный разыгрывающий «Мэверикс» пропустит сегодняшнюю встречу из-за ушиба правого колена.

Дончич впервые пропустит матч в этом сезоне. Словенец не играл в предсезонке из-за травмы икроножной мышцы.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница инсайдера Марка Стейна в соцсети X
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