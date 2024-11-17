«Стараюсь исправиться». Лука Дончич активизировался в защите в победном матче против «Сперс»

«Даллас» взял верх над «Сан-Антонио» (110:93).

Лука Дончич сделал 2 перехвата в первой четверти. «Сан-Антонио » смог реализовать 31,8% бросков с игры по итогам встречи.

Звездный защитник «Мэверикс» подтвердил свою нацеленность на оборонительные действия со старта.

«Да, разумеется. Я должен так выглядеть в каждом матче. Мне кажется, что лучшей с точки зрения защиты была наша третья четверть. В прошлом матче я ошибся в концовке, так что пытаюсь исправиться», – заключил баскетболист.

Дончич взял на себя ответственность за проигрыш в предыдущем матче с «Ютой».

В активе словенца в игре со «Сперс» – 16 очков, 6 подборов, 6 передач и 2 перехвата при 6 точных из 16 бросков с игры, 3 из 9 из-за дуги и 1 из 3 со штрафной линии.