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  • «Реал» мог начать сезон лучше, но к Мбаппе нужно привыкнуть. Я слежу за «Мадридом», это мой второй дом». Баскетболист Дончич о «сливочных»
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«Реал» мог начать сезон лучше, но к Мбаппе нужно привыкнуть. Я слежу за «Мадридом», это мой второй дом». Баскетболист Дончич о «сливочных»

Баскетболист Лука Дончич высказался о результатах «Реала» в нынешнем сезоне.

«Я всегда слежу за «Реалом». Я там вырос. Они научили меня всему, это часть моей жизни. Я могу назвать его вторым домом.

Я многому научился там, и, что особенно важно, они дали мне возможность быть здесь [в «Далласе»]. Я ценю это на все 100%.

Конечно, они могли [начать сезон] лучше. Но, знаете, когда у вас появляется кто-то вроде Мбаппе, требуется некоторое время, чтобы привыкнуть, но мы справимся с этим», – сказал Дончич.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Managing Madrid
logoДаллас
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoРеал
logoНБА
logoЛука Дончич
logoКилиан Мбаппе
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