Лука Дончич взял на себя вину за провал в защите в решающем владении матча с «Джаз»
Джон Коллинз стал автором победного попадания в матче с «Далласом».
Форвард «Юты» забросил сверху на последних секундах после передачи Джордана Кларксона при счете 113:113.
Находившиеся рядом с Коллинзом Лука Дончич и Квентин Граймс получали указания со скамейки и оставили оппонента в одиночестве.
«Произошло недопонимание. Мы с Квентином неправильно поняли скамейку. Это на мне», – заявил словенец.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
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