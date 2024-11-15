Лука Дончич взял на себя вину за провал в защите в решающем владении матча с «Джаз»

Джон Коллинз стал автором победного попадания в матче с «Далласом».

Форвард «Юты» забросил сверху на последних секундах после передачи Джордана Кларксона при счете 113:113.

Находившиеся рядом с Коллинзом Лука Дончич и Квентин Граймс получали указания со скамейки и оставили оппонента в одиночестве.

«Произошло недопонимание. Мы с Квентином неправильно поняли скамейку. Это на мне», – заявил словенец.