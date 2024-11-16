Болельщики «Никс» имитировали оральный секс, когда их показали на большом экране
Болельщик «Никс» пошутил над своей девушкой странным образом.
Когда пару показали на большом экране, девушка наклонилась к мужчине, чтобы поцеловать, но тот схватил ее за голову и прижал к своим коленям. Девушка не смутилась и рассмеялась.
Эпизод случился во время перерыва в домашнем матче «Нью-Йорка» против «Чикаго» в среду (123:124).
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: TMZ Sports
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