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Болельщики «Никс» имитировали оральный секс, когда их показали на большом экране

Болельщик «Никс» пошутил над своей девушкой странным образом.

Когда пару показали на большом экране, девушка наклонилась к мужчине, чтобы поцеловать, но тот схватил ее за голову и прижал к своим коленям. Девушка не смутилась и рассмеялась.

Эпизод случился во время перерыва в домашнем матче «Нью-Йорка» против «Чикаго» в среду (123:124).

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: TMZ Sports
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