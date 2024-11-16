Болельщики «Никс» имитировали оральный секс, когда их показали на большом экране

Болельщик «Никс» пошутил над своей девушкой странным образом.

Когда пару показали на большом экране, девушка наклонилась к мужчине, чтобы поцеловать, но тот схватил ее за голову и прижал к своим коленям. Девушка не смутилась и рассмеялась.

Эпизод случился во время перерыва в домашнем матче «Нью-Йорка » против «Чикаго » в среду (123:124).