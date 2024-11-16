Том Тибодо о судействе: «Вижу, что происходит, и мне это не нравится»

Том Тибодо высказал недовольство судейством в матче против «Нетс».

«О боже, не заставляйте меня продолжать. Мы уже давно являемся командой, на которой редко свистят фолы. Я вижу, что происходит, и мне это не нравится.

Это не может называться жесткой игрой, когда Джейлена Брансона хватают, удерживают и все такое. Мне плевать, как это называется, но это должно фиксироваться одинаково для обеих команд», – сказал главный тренер «Нью-Йорка».