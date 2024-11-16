Том Тибодо о судействе: «Вижу, что происходит, и мне это не нравится»
Том Тибодо высказал недовольство судейством в матче против «Нетс».
«О боже, не заставляйте меня продолжать. Мы уже давно являемся командой, на которой редко свистят фолы. Я вижу, что происходит, и мне это не нравится.
Это не может называться жесткой игрой, когда Джейлена Брансона хватают, удерживают и все такое. Мне плевать, как это называется, но это должно фиксироваться одинаково для обеих команд», – сказал главный тренер «Нью-Йорка».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Knicks Videos в соцсети X
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости