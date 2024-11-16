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«Оклахома» подписала однолетний контракт с Брэнденом Карлсоном

Брэнден Карлсон подписала Брэндена Карлсона.

«Тандер» объявил о подписании соглашения с центровым Брэнденом Карлсоном (25 лет, 213 см). По информации СМИ, стороны заключили стандартный контракт НБА на один год.

Карлсон провел три матча за «Рэпторс 905» в нынешнем сезоне G-лиги, набирая в среднем 14,3 очка, 8,7 подбора, 3,0 передачи и 1,67 блок-шота.

Карлсон является рекордсменом по количеству блок-шотов в истории Университета Юты.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт журналиста HoopsHype Майкла Скотто в соцсети X
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Брэнден Карлсон
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