Девин Букер о 0 очков в 1-й половине матча с «Тандер»: «Мне необязательно бросать через троих, если соперник ставит эти ловушки»

Девин Букер впервые с 2019 года не набрал ни одного очка в первой половине матча.

Букер , у которого к большому перерыву было 0 из 6 с игры, завершил встречу с «Оклахомой» (83:99) с 12 очками, 4 подборами, 4 передачами, 1 перехватом и 1 блок-шотом. Он реализовал 2 из 10 с игры и 8 из 8 с линии

«Они пытались ловить меня в ловушки. Но это создает хорошие возможности для других. И если у нас получается реализовывать такие броски, то я не стану пытаться набирать очки через двух или трех соперников. Я предпочту сыграть разумно и правильно в надежде, что мы будем попадать и наказывать соперника», – заявил защитник «Санз».