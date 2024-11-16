Алекс Карузо, как ожидается, подпишет продление контракта с «Оклахомой»

«Оклахома» планирует продлить контракт с Алексом Карузо.

21 декабря атакующий защитник «Тандер» получит право на продление контракта с клубом на сумму около 80 миллионов долларов на четыре сезона.

По словам инсайдера Bleacher Report Джейка Фишера, продление соглашения между Карузо и «Тандер» считается единственной значимой сделкой, которую команда завершит в ближайшем будущем.

«Оклахома» приобрела Карузо в июне прошлого года у «Чикаго» в обмен на Джоша Гидди. Защитник станет свободным агентом в 2025 году, если стороны не договорят о продлении.