Алекс Карузо, как ожидается, подпишет продление контракта с «Оклахомой»
«Оклахома» планирует продлить контракт с Алексом Карузо.
21 декабря атакующий защитник «Тандер» получит право на продление контракта с клубом на сумму около 80 миллионов долларов на четыре сезона.
По словам инсайдера Bleacher Report Джейка Фишера, продление соглашения между Карузо и «Тандер» считается единственной значимой сделкой, которую команда завершит в ближайшем будущем.
«Оклахома» приобрела Карузо в июне прошлого года у «Чикаго» в обмен на Джоша Гидди. Защитник станет свободным агентом в 2025 году, если стороны не договорят о продлении.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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