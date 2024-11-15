Матч «Оклахомы» и «Финикса» пройдет при отсутствии 12 травмированных игроков

«Тандер» и «Санз» сыграют в рамках Кубка НБА.

В матче группового этапа турнира не примут участие 12 травмированных игроков из составов клубов.

«Оклахома»: центровые Чет Холмгрен (перелом бедра), Айзейя Хартенштайн (перелом руки), Джейлин Уильямс (растяжение мышц бедра) и защитники Никола Топич (разрыв крестообразной связки), Алекс Карузо (болевые ощущения в бедре), Адам Флэглер и Алекс Дюкас.

«Финикс »: центровой Юсуф Нуркич (растяжение голеностопа, под вопросом), форвард Кевин Дюрэнт (икроножная мышца), защитники Брэдли Бил (икроножная мышца), Грэйсон Аллен (болевые ощущения в мышцах бедра, под вопросом) и Коллин Гиллеспи (перелом лодыжки).

Команды занимают 1-е и 3-е места в Западной конференции соответственно.