Матч «Оклахомы» и «Финикса» пройдет при отсутствии 12 травмированных игроков
«Тандер» и «Санз» сыграют в рамках Кубка НБА.
В матче группового этапа турнира не примут участие 12 травмированных игроков из составов клубов.
«Оклахома»: центровые Чет Холмгрен (перелом бедра), Айзейя Хартенштайн (перелом руки), Джейлин Уильямс (растяжение мышц бедра) и защитники Никола Топич (разрыв крестообразной связки), Алекс Карузо (болевые ощущения в бедре), Адам Флэглер и Алекс Дюкас.
«Финикс»: центровой Юсуф Нуркич (растяжение голеностопа, под вопросом), форвард Кевин Дюрэнт (икроножная мышца), защитники Брэдли Бил (икроножная мышца), Грэйсон Аллен (болевые ощущения в мышцах бедра, под вопросом) и Коллин Гиллеспи (перелом лодыжки).
Команды занимают 1-е и 3-е места в Западной конференции соответственно.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: OKC Thunder Wire
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