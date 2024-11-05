Видео
10

Болельщица в Денвере имитировала оральный секс, когда ее показали на большом экране

Поклонница «Денвера» привлекла к себе внимание.

Женщина стала делать странные движения, когда ее показали на большом экране в паузе матча «Наггетс» – «Рэпторс».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Today In Sports
logoДенвер
logoНБА
logoБаскетбол - видео
болельщики
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Йокич что-то сказал Эдвардсу, который помахал на прощание болельщикам в Денвере под занавес 7-го матча
2820 мая, 05:45Видео
«Испугались». Леброн Джеймс сделал резкое движение в сторону болельщиков «Денвера»
3030 апреля, 07:58Видео
Д’Анджело Расселл во время одного из тайм-аутов расположился отдельно от остальных игроков «Лейкерс»
2026 апреля, 06:31Видео
Брат Николы Йокича ударил болельщика. НБА проводит расследование
2423 апреля, 14:42Видео
Болельщики «Денвера» скандировали «Кто ваш папочка?» в концовке победной игры с «Лейкерс»
1725 октября 2023, 04:11Видео
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Джа Морэнт и Виктор Вембаньяма – авторы лучших моментов игрового дня НБА
126 минут назадВидео
Леброн Джеймс: «Бывают моменты, когда мы хороши, а бывают, когда нет. Надо продолжать работать»
343 минуты назад
Дюрэнт стал автором решающего попадания в матче с «Сиксерс». Джордж смазал спасительный бросок
2сегодня, 08:07Видео
«Сперс» выиграли у «Клипперс» 1-ю четверть «+26», но в итоге уступили «-9»
9сегодня, 07:56
Евролига так и не определилась с местом проведения «Финала четырех» 2025 года. Абу-Даби снова включился в борьбу с Белградом
сегодня, 07:22
Единая лига ВТБ. «Пари Нижний Новгород» сыграет с УНИКСом
сегодня, 07:11
Дариус Гарлэнд набрал 39 очков и 8 передач, «Кливленд» справился с «Милуоки» и повторил лучший старт в своей истории (8-0)
10сегодня, 06:45Видео
НБА. «Кливленд» нанес «Милуоки» шестое поражение подряд, «Детройт» взял верх над «Лейкерс» и другие результаты
223сегодня, 06:26
Никола Йокич набрал 28+14+13 за 38 минут, «Денвер» одолел «Торонто»
17сегодня, 06:22Видео
Пол Джордж дебютировал за «Сиксерс» – 15 очков при 4 из 14 с игры и 7 потерях, поражение от «Санз»
12сегодня, 06:12Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Михаил Беленицкий о матче с «Пари НН»: «УНИКС настроен на игру по максимуму»
52 минуты назад
Айзейя Стюарт эффектно накрыл Леброна Джеймса
2сегодня, 07:49Видео
Президент «Самары» Погосян: «Основная задача – попасть в плей‑офф»
сегодня, 07:16
Майк Браун о разговоре в раздевалке «Кингз» в перерыве матча с «Хит»: «Призывали друг друга к ответственности»
сегодня, 07:04
Дрэймонд Грин о словах Кишона Джорджа, что у него нет броска: «То же самое мне говорили, когда я выигрывал чемпионат»
сегодня, 05:15
Адриатическая лига. ФМП крупно проиграл «Партизану», «Црвена Звезда» одолела «Цедевиту-Олимпию» и другие результаты
вчера, 22:00
Чемпионат Греции. «Лаврион» обыграл «Паниониос» в овертайме
вчера, 20:59
Американский защитник Пэйтон Уиллис покинул «Тенерифе» после 6 матчей за клуб
вчера, 20:13
Мэтт Райан договорился о контракте с «Нью-Йорком»
1вчера, 18:27
Главный тренер «Астаны» Глеб Плотников: «Сегодня я доволен игрой ребят – как они не сдались, показали характер»
вчера, 16:42