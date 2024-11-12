Вембаньяма подарил игровую майку юному болельщику, который попросил у него автограф

Виктор Вембаньяма сделал ценный подарок юному поклоннику.

Бигмен «Сан-Антонио » подарил игровую майку юному болельщику, который попросил у него автограф сразу после матча с «Сакраменто» (116:96).

Вембаньяма в понедельник набрал 34 очка, 14 подборов, 6 подборов и 3 блок-шота.

Француз также повторил личный рекорд по 3-очковым (6 попаданий, 12 попыток). За 34 минуты он реализовал 13 из 22 с игры.