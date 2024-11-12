Вембаньяма подарил игровую майку юному болельщику, который попросил у него автограф
Виктор Вембаньяма сделал ценный подарок юному поклоннику.
Бигмен «Сан-Антонио» подарил игровую майку юному болельщику, который попросил у него автограф сразу после матча с «Сакраменто» (116:96).
Вембаньяма в понедельник набрал 34 очка, 14 подборов, 6 подборов и 3 блок-шота.
Француз также повторил личный рекорд по 3-очковым (6 попаданий, 12 попыток). За 34 минуты он реализовал 13 из 22 с игры.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости