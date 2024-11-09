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Эргин Атаман о проигранном дерби с «Олимпиакосом»: «Я, игроки, атмосфера – все было мягким. Нам не хватало злости»

Эргин Атаман назвал причины поражения в матче Евролиги с «Олимпиакосом» (89:94).

«Олимпиакос» на 100% заслужил победу в этом матче. Психологически они были лучше готовы, чем мы, что видно по старту 9:1. Нельзя начинать дерби на домашней площадке так мягко.

Сегодня у нас не было энергии, даже я допустил серьезную ошибку, во второй четверти опоздал с тайм-аутом.

Во второй половине мы старались, но допустили позорные ошибки в защитных ротациях, дав возможность Эвану Фурнье совершать открытые броски.

У таких команд, как «Жальгирис», «Бавария» и «Фенербахче» больше побед, чем у нас. Пока что они лучше нас.

Высокая результативность? Для всех вас это было зрелищно, для меня это было плохо – мы пропустили 94 очка в дерби на домашней площадке. В домашнем дерби вам должно быть наплевать на зрелищность, вы должны действовать агрессивнее, жестче в защите, атмосфера должна быть лучше.

Атмосфера на арене была нормальной, но я не увидел той атмосферы, которую видел в матчах с «Црвеной Звездой» и «Партизаном». Считаю, что все мы – я, игроки, атмосфера – все это сегодня было мягким, нам не хватало злости этим вечером», – считает главный тренер «Пао».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
logoTurkish Airlines EuroLeague
Эргин Атаман
logoОлимпиакос
logoПанатинаикос
болельщики
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