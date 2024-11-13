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НБА планирует создать новую лигу в Европе

НБА разработала план по созданию своей лиги в Европе.

По данным сербского издания Meridian Sport и журналиста Джордже Матича, НБА готовится создать новую европейскую лигу, которая может стать конкурентом Евролиги.

«НБА очень близка к окончательному решению о создании отдельной лиги на Старом континенте без посредников в лице Евролиги и ФИБА, в прямом контакте с крупнейшими клубами», – говорится в сообщении.

Также издание отмечает, что G-лига не рассматривается НБА как «адекватное соревнование для развития игроков», и это также весомая причина для НБА, чтобы инвестировать в Европу, учитывая таланты, которые они получают, такие как Никола Йокич, Лука Дончич, Яннис Адетокумбо и Домантас Сабонис.

Раскол между ФИБА и Евролигой делает ситуацию в европейском баскетболе проблематичной и долгое время считался причиной, по которой НБА не вмешивалась.

Вчера после матча Евролиги между «Панатинаикосом» и «Маккаби Тель-Авив» (93:87) главный тренер греческой команды Эргин Атаман косвенно подтвердил наличие плана.

«Возможно, нас пригласят в НБА. Осторожнее, Евролига», – произнес тренер.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Meridian Sport
logoTurkish Airlines EuroLeague
Эргин Атаман
logoПанатинаикос
logoНБА
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