Растущий Эван Мобли и непобедимый «Кливленд» – звезды момента или реальные топы НБА?

Оцениваем.

В индустрии моды есть такое понятие – модель момента. Это девушки, которым в силу тех или иных обстоятельств не удалось построить долгую карьеру, но зато на своем краткосрочном пике они котировались чуть ли не выше самых топовых конкуренток. Очень хочется, чтобы стартовавший с 12 побед подряд на старте сезона «Кливленд» не стал такой моделью момента.

Но все буквально кричит о том, что так оно и будет.

«Кавальерс» паранормально хороши. Команда, демонстрирующая лучшую атаку в НБА (122,4 очка в среднем за игру), идет на первом месте в лиге, остается единственной непобежденной и уже оторвалась на пару побед от всех преследователей. Подобный старт – лучший в истории клуба, всего восьмой в истории лиги вообще. Но главное даже не это, а то, насколько слаженной выглядит команда, которой еще недавно пеняли за отсутствие «химии» между Дариусом Гарлэндом и Донованом Митчеллом и за неспособность уместить на паркете Джарретта Аллена с Эваном Мобли.

И про последнего нужно вести отдельный разговор, поскольку и по игре, и по поведению бигмена складывается ощущение, что на четвертом году в лиге он наконец-то понял, какой серьезной силой является. И даже когда «Кэвз» после удачного старта станут пикировать – а это рано или поздно случится – то вот это ощущение собственного ресурса и того, что нужно делать для достижения успеха, останется.

Деньги, доверие и Олимпиада – составляющие сегодняшнего прогресса Мобли

Работоспособность Эвана не упоминается по очевидной причине – его трудовая этика никогда не ставилась под вопрос. В моменты неудач, когда иной топовый проспект мог бы позволить себе показывать характер (а Мобли – 3-й пик драфта-2021, если кто запамятовал), Эван продолжал усердно работать. Но именно это качество, несмотря на его очевидное достоинство, на определенных этапах существенно осложняло жизнь Мобли. Эван выглядел эдаким героем чеховского «Дяди Вани», существование персонажей которого было подчинено простой идее – трудиться, трудиться и еще раз трудиться, пока не наступит лучшая жизнь, а если мы до нее и не дотянем, она наступит и без нас.

На площадке Эван прилежно исполнял доверенные ему функции, большая часть которых сводилась к укатыванию бесчисленных пикенроллов. В интервью отделывался скучными, заученными фразами и временами казался человеком, мало заинтересованным в происходящем вокруг него. Ничто не выдавало в Мобли игрока, которого видят лидером «Кэвз» нового пост-леброновского периода. Энтузиазму не способствовала и ситуация в целом. «Кливленд» пару лет назад погрузился в летаргический сон, где более-менее сносные результаты подкреплялись слухами об обмене какой-то звезды (ей стал Донован Митчелл) и абсолютно апатичной работой главного тренера Джей Би Бикерстаффа.

Именно такое отношение и вынудило руководство «Кэвз» расстаться с тренером, при котором клуб выступил вполне удачно в прошлом сезоне. Команда зашла во второй раунд плей-офф, где проиграла будущим чемпионам «Селтикс» 1-4. Но нападение «Кливленда» выглядело безыдейно и несостоятельно. Нет ничего хуже команды с потенциалом и тренером, который не знает, что с ним делать. Руководство вовремя это поняло и наняло бывшего тренера «Бруклина» и ассистента «Голден Стэйт» Кенни Эткинсона.

Работа закипела практически сразу. Причем на всех конфорках. Пока офис «Кэвз» выписывал Мобли 5-летнее продление суммой в 224 миллиона, Эткинсон трудился ассистентом Венсана Колле в сборной Франции, серебряном призере Олимпиады. Оттуда новый тренер «Кэвз» приехал с четким видением того, как строить игру через Мобли.

«В последние несколько недель мои мысли были заняты тем, как я могу помочь сборной Франции. Но параллельно с этим я не забывал и о том, как моя работа со сборной и Виктором Вембаньямой может отразиться на «Кэвс». Эван и Вемби – разные игроки, но в них все же есть некоторое сходство. Эти ребята могут делать так много всего. Их физические данные позволяют им играть на стабильно высоком уровне в обороне – это их изначальное преимущество.

И поэтому одной из моих задач как тренера является поиск способа, который позволил бы Эвану раскрыться аналогичным образом в атаке. Мы с представителями тренерского штаба говорили об этом с ним. В новом сезоне его роль в нападении будет гораздо разнообразнее и заметнее», – откровенничал Эткинсон в межсезонье.

Этими словами тренер отрезал своему основному «большому» все пути к отступлению. Эткинсон рассчитывает на Мобли, и рассчитывает в новом качестве. Центровой заперся в зале вместе с тренерами по броскам и принялся оттачивать трехочковый.

«Это важный период в моей карьере. Клуб продлил со мной контракт и тем самым дал понять, что верит в меня. Подобное доверие подкупает, и вместе с тем – это большая ответственность. Я готов решать любые задачи, которые тренер поставит передо мной», – рапортовал в своей привычной тусклой манере Мобли.

Проект Эткинсона вызывал интерес, и все же трансформация «Кливленда» совершенно точно не входила в хит-парад самых ожидаемых сюжетов предстоящего сезона. Как выясняется сейчас – зря.

Мяч чаще оказывается у Мобли, число трехочковых тоже выросло (но не точность)

Игра Эвана изменилась, не только позиционно, но и ментально.

«В этом году его игра и язык тела чаще говорят «Да пошел ты». Он выглядит увереннее, наглее. Это то чего от него ждали, и здорово, что он пришел к этому сам, естественным путем», – оценивает Мобли в своих терминах ветеран «Кэвз» Тристан Томпсон.

«Эван должен пойти еще дальше. Он должен выйти на следующий уровень, играть жестче. Эван, если ты слышишь, ты должен быть наглее. Настало время милому парню стать злее», – рассуждает Кевин Гарнетт, с которым Мобли сравнивают всю карьеру, в своем подкасте.

Конкретно сейчас аналогии с Гарнеттом становятся чуть более оправданными. С приходом Эткинсона темп игры «Кэвз» увеличился, команда больше не тратит по 16 секунд просто на то, чтобы довести мяч до трехочковой линии. Они стараются разгонять атаки сразу после подбора, а поскольку чаще остальных его снимает именно Мобли, то именно он обычно становится зачинателем атаки. Или – ее завершителем. Эван бросками, передачами или потерями участвует в завершении 25% владений команды (в прошлом сезоне показатель «usage %» составлял 20%).

Среднее количество бросков выросло до 13, и Мобли больше не сфокусирован сугубо на атакующих схемах и действиях в подыгрыше, он стал чаще импровизировать, врываться в «краску» с крыльев атаки.

«70% времени на переговорах с «Кэвз» мы обсуждали вопрос «как использовать Эвана?» и «как улучшить его игру?» – признавался Эткинсон в интервью ESPN. – Мы понимали, что его роль в атаке должна стать более значимой, но, честно говоря, не надеялись на такой скорый эффект. То как Эван и вся команда сейчас играют в нападении… даже я немного удивлен».

И да, тот самый трехочковый. Из 12 сыгранных матчей Мобли не уходил с паркета без забитого дальнего ровно в половине. В отличие от Вембаньямы, он старается не злоупотреблять дальними бросками (пока что меньше двух попыток в среднем за игру), но явно забросит больше, чем в каждом из предыдущих трех сезонов (22 или 23).

Процент пока неубедительный – всего 7 из 21, но в предсезонке Мобли вообще реализовывал только 28,6%. Прогресс есть, а его форсирование вовсе не обязательно. Когда Мобли научится стабильно реализовывать уже имеющиеся попытки, Эткинсон увеличит их количество, защитники уже не смогут игнорировать Эвана на периметре. А это увеличит атакующий потенциал центрового Джаррета Аллена. «Большие» соперника уже не смогут караулить Эвана рядомс кольцом, им придется хотя бы обозначать угрозу для Мобли.

Для «Кэвз» все это звучит многообещающе, но погружаться в мир иллюзий с головой все же не стоит.

Мобли – будущая суперзвезда НБА?

При всех классных вводных – скорее нет, чем да. Прежде всего, по своему менталитету Эван вряд ли станет звездой НБА в полном смысле этого слова. Если проводить параллели с тем же Гарнеттом или Данканом, то Мобли скорее окажется где-то в радиусе Джермейна О’Нила времен «Индианы» – игроком уровня Матча заезд, важной частью провинциальной команды, которая в удачный день может нахлобучить явного фаворита, но не более того. Эван не жаждет всеобщего признания, не является экстравертом с чарующей харизмой, а долгосрочной контракт с «Кливлендом» гарантирует ему спокойную площадку для персонального роста, но вместе с тем – бесконечно удаляет его от крупных рынков и светов софитов, так необходимых для статуса звезды.

Впрочем. В июне Мобли исполнилось только 23, родом он из Калифорнии, в бытность студентом бегал за Университет Южной Калифорнии, что в Лос-Анджелесе. Энтони Дэвис не вечен, а в Калифорнии есть один клуб, который на протяжении десятилетий питает болезненную слабость к топовым «большим» из других клубов (Уилт, Карим, Шак, Пау, Дэвис).

Не будет фантастическим, сценарий при котором Мобли вырастет в комфортных для себя условиях до определенного уровня, а после уедет в обмене или как свободный агент в другой клуб. Но сейчас Эван нацелен не на это, а на то, чтобы побороться за призы лучшему защищающемуся и самому прогрессирующему с Вембаньямой, впервые в своей карьере попасть на Матч звезд.

Перспективы у Мобли завидные: наконец-то парень не зарывает на паркете свои амбиции, показывает характер. Но чтобы понять, на что реально способен претендовать Мобли уже в этом году, мы просто вынуждены ждать, когда закончится сказочный старт «Кэвз» – только после этого получится составить мнение о реальном уровне команды.

Сейчас «Кливленд» окрылен, но чтобы взлететь по-настоящему, клубу нужен еще один реактивный скачок от Эвана Мобли.

Фото: Gettyimages.ru /Jason Miller, Tim Nwachukwu, Nick Cammett; teamfrancebasket.com ; East News /AP Photo/Sue Ogrocki