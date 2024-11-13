Джоэл Эмбиид о матче против «Кэвс»: «Это не мое решение. Если смогу, буду играть»
Джоэл Эмбиид заявил, что хочет сыграть сегодня против «Кливленда».
«Это не мое решение. Если смогу, буду играть», – сказал центровой «Филадельфии».
Сегодня «Сиксерс» проведут второй матч за два дня. Врачи клуба оценят состояние Эмбиида и Пола Джорджа перед матчем. Вчера Эмбиид дебютировал в сезоне, команда уступила «Никс» на своей площадке – 99:111.
Ранее центровой заявлял, что больше никогда не будет играть два дня подряд.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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