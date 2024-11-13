Джоэл Эмбиид о матче против «Кэвс»: «Это не мое решение. Если смогу, буду играть»

Джоэл Эмбиид заявил, что хочет сыграть сегодня против «Кливленда».

«Это не мое решение. Если смогу, буду играть», – сказал центровой «Филадельфии».

Сегодня «Сиксерс» проведут второй матч за два дня. Врачи клуба оценят состояние Эмбиида и Пола Джорджа перед матчем. Вчера Эмбиид дебютировал в сезоне, команда уступила «Никс» на своей площадке – 99:111.

Ранее центровой заявлял, что больше никогда не будет играть два дня подряд.