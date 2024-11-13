Шакил О′Нил: «У «Никс» проблемы. Они потеряли свою индивидуальность»
Шакил О′Нил высказал опасения по поводу игры «Никс» на старте сезона.
«Я думаю, что у «Никс» проблемы. Они потеряли свою индивидуальность. Они пропускают 120 очков в матчах, которые проигрывают. А когда побеждают, пропускают 98 очков.
У них нет игрока, способного защищать кольцо», – сказал член Зала славы.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал House of Highlights
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