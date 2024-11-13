Шакил О′Нил: «У «Никс» проблемы. Они потеряли свою индивидуальность»

Шакил О′Нил высказал опасения по поводу игры «Никс» на старте сезона.

«Я думаю, что у «Никс» проблемы. Они потеряли свою индивидуальность. Они пропускают 120 очков в матчах, которые проигрывают. А когда побеждают, пропускают 98 очков.

У них нет игрока, способного защищать кольцо», – сказал член Зала славы.