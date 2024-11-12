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Клэй Томпсон о переходе в «Даллас»: «Он омолодил меня и сделал то, что было нужно для моего психологического состояния и моей карьеры»

Клэй Томпсон объяснил, почему решил продолжить карьеру в «Далласе».

«Честно говоря, это омолодило меня и сделало то, что было нужно для моего психологического состояния и моей карьеры. Так что я действительно чувствую здесь любовь и чувствую, что меня высоко ценят за то, что я способен на великие дела.

Я благодарен за все, что пережил в «Голден Стэйт». Но я видел, как некоторые из моих любимых спортсменов меняли команду и добивались колоссальных успехов. Я вспоминаю, как Шакил О’Нил ушел из «Лейкерс» и выиграл перстень, или как Том Брэди выиграл чемпионат с «Тампа-Бэй».

Это было моей главной целью на данном этапе карьеры. Я просто хочу победить, и эта команда очень близка. Я хотел стать частью такой команды, когда 1 июля стал свободным агентом. Человеческая природа — думать о своем будущем. Теперь, когда я знаю, что связан с этой командой на несколько лет, это позволяет мне быть свободным», – сказал атакующий защитник «Далласа».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ESPN.com
logoДаллас
logoГолден Стэйт
logoШакил О′Нил
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logoТом Брэди
logoКлэй Томпсон
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