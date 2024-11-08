Шакил О’Нил о падении зрительской аудитории НБА: «Стеф Карри и «Голден Стэйт» все испортили»

Шакил О’Нил порассуждал о телевизионных рейтингах.

Ряд матчей, показанных на центральном телевидении, включая противостояние Виктора Вембаньямы и Чета Холмгрена , продемонстрировали низкие показатели зрительской аудитории по сравнению с прошлогодней статистикой.

«У меня есть теория. Это происходит потому, что мы наблюдаем одно и то же. Все разыгрывают одинаковые комбинации с прицелом на «трешку». Недавно разговаривал с тренером, который заявил, что их цель – добиться 50 бросков из-за дуги за матч.

Каждый матч похож на другой. Стеф Карри и другие ребята все испортили. Я не против того, что «Голден Стэйт » играл подобным образом в свое время. Но когда каждая команда повторяет это? Не все настолько хорошо атакуют с дистанции, тогда почему все пытаются это делать?

Я считаю, что просмотры будут падать, пока мы не изменим стиль игры», – заключил знаменитый центровой.