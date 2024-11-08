Шакил О’Нил о Кевине Дюрэнте: «Он один из величайших, отнеситесь к нему с уважением»
Шакил О’Нил принял сторону Кевина Дюрэнта в конфликте со Стивеном Эй Смитом.
«Его ситуация немного похожа на мою. Когда мы добились главного, отнесись к нам с уважением, это все, чего мы хотим.
Люди долго твердили: «Ты этого не сделал». Он сделал, и теперь придираются к способу. Это неважно. Он один из величайших, он достоин уважения.
Если вы его не выказываете, это больше похоже на «хейт», – заключил знаменитый центровой.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube, The Big Podcast with Shaq
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости