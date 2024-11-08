Шакил О’Нил о Кевине Дюрэнте: «Он один из величайших, отнеситесь к нему с уважением»

Шакил О’Нил принял сторону Кевина Дюрэнта в конфликте со Стивеном Эй Смитом.

«Его ситуация немного похожа на мою. Когда мы добились главного, отнесись к нам с уважением, это все, чего мы хотим.

Люди долго твердили: «Ты этого не сделал». Он сделал, и теперь придираются к способу. Это неважно. Он один из величайших, он достоин уважения.

Если вы его не выказываете, это больше похоже на «хейт», – заключил знаменитый центровой.