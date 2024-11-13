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Шакил О′Нил: «Эмбиид никогда не станет чемпионом с таким настроем и подходом к делу»

Шакил О′Нил поделился мнением о дебютном матче Джоэла Эмбиида.

«Нью-Йорк» – сложный соперник. Но случилось именно то, чего я боялся в случае с Джоэлом Эмбиидом. Ты высокомерно заявляешь: «Я не буду играть два дня подряд. Я не травмирован, но мне не очень комфортно. Я вернусь, когда сам захочу вернуться».

Когда делаешь такие заявления, то должен возвращаться и рвать. 0 из 3, да пусть хоть у меня было бы 0 из 15. Но вы бы все равно сказали про меня: «Шак играет не очень хорошо, но он играет агрессивно». План «Филадельфии» не работает. Эмбиид никогда не станет чемпионом с таким настроем и подходом к делу», – считает прославленный экс-игрок НБА.

Звездный центровой «Филадельфии» набрал 13 очков, 3 подборов, 5 передач и 1 блок-шот в проигранном матче с «Нью-Йорком» (99:111), который стал для него дебютным в сезоне.

За 26 минут Эмбиид реализовал 2 из 11 с игры и 8 из 8 с линии.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: NBA on TNT
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logoДжоэл Эмбиид
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