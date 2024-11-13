Стив Керр: «Очень странно было произносить: «Стеф, ты держишь Клэя»

Стив Керр поделился впечатлениями от матча против «Далласа» и Клэя Томпсона.

«Да, безусловно, мы поставили Стефа защищаться против Клэя. Мы прошлись по нашему предматчевому отчету и матчапам, и очень странно было произносить: «Стеф , ты держишь Клэя ».

Стеф улыбнулся, когда увидел матчапы, и покачал головой, это было забавно. В этом смысле вечер был немного странным, но в конечном итоге матч получился отличным. Клэй попал важные мячи и набрал 22 очка. Мы рады победе и рады, что зрители встретили Клэя с любовью», – сказал главный тренер «Голден Стэйт ».