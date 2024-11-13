Стефен Карри повторил достижение Майкла Джордана и Леброна Джеймса

Стефен Карри набрал 35+ очков в двух матчах подряд.

Разыгрывающий «Голден Стэйт » стал третьим игроком в истории НБА , который набирал 35+ очков в двух матчах подряд в возрасте 36 лет или старше. Двумя другими игроками, которым это удалось, являются Майкл Джордан и Леброн Джеймс .

Сегодня Карри набрал 37 очков (14 из 27 с игры), а также сделал 6 подборов и 9 передач в матче против «Далласа » (120:117). В воскресенье двукратный MVP лиги отметился 36 очками (13 из 23 с игры), 5 подборами и 7 передачами во встрече с «Оклахомой» (127:116).

Кроме того, Карри стали самым возрастным разыгрывающим в истории лиги, которым набирал 30 очков в двух матчах подряд.