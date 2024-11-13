Клэй вернулся в Сан-Франциско. Чтобы сгореть во вспышке гениальности Стефа Карри

Из теплого приема в честь Клэя Томпсона родился лучший матч нового сезона – обе команды не просто сражались в рамках внутрисезонного турнира, но пытались убедить друг друга в том, что выбрали правильный путь.

Собственно, «Голден Стэйт» сразу попытался нейтрализовать Томпсона. Уже в подтрибунном помещении его встречали 400 работников клуба, облаченные в капитанские фуражки. На арене в его честь включили памятное видео, и уже все трибуны – тоже в белых головных уборах – радовались возвращению легенды.

Томпсон не дал себя сломать – каким-то сверхусилием ему удалось сдержать слезы. Накануне они вместе с Карри договорились о том, что лидер «Уорриорс» не будет произносить еще и речь по поводу, которая была намечена заранее.

Игра сразу же началась с их дуэли – Томпсон получил изоляцию против Карри и заставил его нарушить правила, тот через секунды ответил трехочковым. Уже в первой половине первый изобразил шимми в стиле Карри после дальнего попадания, а второй возвратил ему вызывающий взгляд, спровоцировав фол.

В итоге Томпсон реализовал 6 из 12 трехочковых, набрал 22 очка, из которых 8 в четвертой четверти, и к радости болельщиков подарил им не только возможность вспомнить лучшие времена, но и допустил фатальные ошибки в концовке.

Карри же предстал лучшей версией себя – у него +24 за 35 минут, 37 очков, 9 передач, 2 блока и 14 из 27 с игры. А также две фирменные фишки эпохи династии: в третьей четверти он соорудил рывок 16:0, а в четвертой – закрыл встречу 12 очками подряд.

В вечере воспоминаний принимали участие не только эти двое. Самым важным игроком на площадке был Дрэймонд Грин, напомнивший, что все это в не меньшей степени касается и его. Он тоже положил трехочковый через Томпсона и подразнил его. Подарил лучший момент матча, когда дотянулся до Маршалла на дуге и создал контратаку. Дотянулся до трехочкового Клэя Томпсона и создал еще одну контратаку. Подставился, а потом накрыл Гэффорда в решающие минуты. Грин тоже выступил в качестве прежнего урагана, энергетике которого никто не в силах противостоять: он отрезал людей от Карри заслонами, разгонял атаку и задавал темп в роли разыгрывающего, а еще одновременно успевал повсюду на своей половине. У «Далласа» два крутых и огромных центровых, но мелкий «Голден Стэйт» уничтожил их на подборе – 50 против 40, 18 на чужом щите.

«Голден Стэйт» был злее и эмоциональнее – у них чистая победа по владениям за счет преимущества на подборе и меньшего числа потерь.

«Даллас» оставался в игре благодаря Луке Дончичу – к началу четвертой четверти у него 13 из 24 и необыкновенная легкость против всех сочетаний, где нет Грина.

Когда в начале четвертой включился Кайри Ирвинг, это напоминало классические победы «Далласа». Дончич продержал свою команду на плаву, его партнер вышел на подиум в качестве палача – создал ситуацию для Лайвли, попал сложный бросок, заставил Брэндина Подземски сфолить, реализовал трехочковый, ушел в тень ради несколько попаданий Клэя Томпсона, а потом вновь продолжил.

«Даллас» повел «+7» за 5 минут до сирены.

И вот тут до Томпсона довели, почему «не надо было уходить». Как раз это проорал Карри в камеру, когда демонстрировал еще одно меметичное празднование – уж очень злобную рожу. Карри и Грин завелись не на шутку и просто вынудили соответствовать злости, не соответствующей с обычным матчем регулярки, и свое окружение: Мелтон реализовал очень важный трехочковый и еще жестче вцепился в Ирвинга, Эндрю Уиггинс отработал в последней четверти против Дончича на уровне финала конференции 2022 года и помешал ему в ключевых атаках.

Карри и Грин почти в каждом владении делали что-то, что не дало бы увезти Клэю Томпсону победу из Сан-Франциско.

Любой другой результат сегодня был совершенно неприемлем. Даже Карри назвал этот матч незабываемым, чего уж говорить обо всех, кому довелось наблюдать за этим противостоянием со стороны.

Фото: Gettyimages.ru /Ezra Shaw