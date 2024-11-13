  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Сабрина Ионеску хотела бы объединиться с Кейтлин Кларк в снайперском противостоянии со Стефом Карри и Клэем Томпсоном
0

Сабрина Ионеску хотела бы объединиться с Кейтлин Кларк в снайперском противостоянии со Стефом Карри и Клэем Томпсоном

Стефен Карри и Сабрина Ионеску снова сойдутся в дуэли по трехочковым.

Дуэль между Карри («Голден Стэйт») и Ионеску («Нью-Йорк») состоится в рамках субботней программы Уик-энда всех звезд НБА 2025 года в Сан-Франциско.

По слухам, противостояние может пройти в формате 2 на 2. Предполагается, что партнером Карри станет экс-игрок «Уорриорз» Клэй Томпсон.

У чемпионки женской НБА спросили, кого бы она хотела видеть в качестве напарницы при таком раскладе.

Ионеску назвала лучшего новичка WNBA Кейтлин Кларк из «Индианы».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Fadeaway World
logoДаллас
logoГолден Стэйт
logoженская НБА
logoНБА
Индиана жен
Нью-Йорк жен
logoСтефен Карри
logoКлэй Томпсон
logoСабрина Ионеску
logoКейтлин Кларк
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Лучше оставаться здесь». Стеф Карри вспомнил, что прокричал в эмоциональном порыве в концовке матча с «Далласом»
3сегодня, 09:54Видео
Клэй Томпсон: «Оказываться по другую сторону баррикад во время очередной вспышки от Стефа – довольно печально»
8сегодня, 07:43
Стеф Карри по согласованию с Клэем Томпсоном не стал произносить речь в перерыве матча «Уорриорз» – «Мэверикс»
3сегодня, 07:27
Первым попаданием Клэй Томпсона в матче с «Уорриорз» стал 3-очковый
7сегодня, 04:38Видео
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Док Риверс о матче с «Торонто»: «Если продолжим играть, как сегодня, и попадать из-за дуги, «Бакс» будут в порядке»
2 минуты назад
Энтони Дэвис о переводе Расселла на скамейку: «Ради победы в чемпионате все должны идти на жертвы»
29 минут назад
«Лучше оставаться здесь». Стеф Карри вспомнил, что прокричал в эмоциональном порыве в концовке матча с «Далласом»
3сегодня, 09:54Видео
Стив Керр: «Клэй принял правильное решение, перейдя в «Даллас»
3сегодня, 09:44
«Фенербахче» потерял Девона Холла на неопределенный срок из-за перелома
сегодня, 09:29
Евролига. «Партизан» – «Барселона», «Париж» сыграет с «Жальгирисом»
сегодня, 09:08
Эрик Споэльстра о тайм-ауте в концовке матча с «Пистонс»: «Поддался эмоциям и допустил ужасную ошибку. Это позор»
5сегодня, 08:29
Джоэл Эмбиид: «Пока не доверяю левому колену, мне надо преодолеть это. Хотя и без этого могу быть довольно хорош»
6сегодня, 08:12
Бруну Фернанду и Стефен Карри – авторы лучших моментов игрового дня НБА
4сегодня, 07:59Видео
Клэй Томпсон: «Оказываться по другую сторону баррикад во время очередной вспышки от Стефа – довольно печально»
8сегодня, 07:43
Ко всем новостям
Последние новости
Лука Дончич: «Иногда с Карри ничего нельзя сделать»
155 минут назад
Кори Кисперт испугался бегущего на него Стивена Адамса в паузе игры
2сегодня, 10:22Видео
Тим Хардуэй избежал серьезной травмы головы
сегодня, 09:17
Еврокубок. «Клуж» – «Литкабелис», «Бешикташ» против «Гран-Канарии» и другие матчи
сегодня, 09:04
Андреас Пистиолис перед матчем с «Уралмашем»: «ЦСКА находится на завершающей стадии очень сложного графика»
сегодня, 08:54
Стеф Карри по согласованию с Клэем Томпсоном не стал произносить речь в перерыве матча «Уорриорз» – «Мэверикс»
3сегодня, 07:27
Кэмерон Бринк снялась в купальнике для ежегодного издания Sports Illustrated
7сегодня, 04:59Фото
Cаша Обрадович после поражения от «Црвены Звезды»: «Это позор»
вчера, 21:28
Представлен новый мяч для Кубка НБА
1вчера, 21:10Видео
Кристиан Вуд пропустит как минимум еще один месяц из-за боли в колене
1вчера, 20:55