Сабрина Ионеску хотела бы объединиться с Кейтлин Кларк в снайперском противостоянии со Стефом Карри и Клэем Томпсоном

Стефен Карри и Сабрина Ионеску снова сойдутся в дуэли по трехочковым.

Дуэль между Карри («Голден Стэйт») и Ионеску («Нью-Йорк») состоится в рамках субботней программы Уик-энда всех звезд НБА 2025 года в Сан-Франциско.

По слухам, противостояние может пройти в формате 2 на 2. Предполагается, что партнером Карри станет экс-игрок «Уорриорз» Клэй Томпсон.

У чемпионки женской НБА спросили, кого бы она хотела видеть в качестве напарницы при таком раскладе.

Ионеску назвала лучшего новичка WNBA Кейтлин Кларк из «Индианы».