Сабрина Ионеску хотела бы объединиться с Кейтлин Кларк в снайперском противостоянии со Стефом Карри и Клэем Томпсоном
Стефен Карри и Сабрина Ионеску снова сойдутся в дуэли по трехочковым.
Дуэль между Карри («Голден Стэйт») и Ионеску («Нью-Йорк») состоится в рамках субботней программы Уик-энда всех звезд НБА 2025 года в Сан-Франциско.
По слухам, противостояние может пройти в формате 2 на 2. Предполагается, что партнером Карри станет экс-игрок «Уорриорз» Клэй Томпсон.
У чемпионки женской НБА спросили, кого бы она хотела видеть в качестве напарницы при таком раскладе.
Ионеску назвала лучшего новичка WNBA Кейтлин Кларк из «Индианы».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Fadeaway World
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