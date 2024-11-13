Дрэймонд Грин: «Очень хотели выиграть матч. Дело было не в победе над Клэем»

Дрэймонд Грин высказался о победе над «Далласом» и Клэем Томпсоном.

«Мы просто очень хотели выиграть матч. Дело было не в победе над Клэем .

Это был матч Кубка НБА, который мы провалили в прошлом году, поэтому мы хотим побороться за него. Мы вышли с настроем на борьбу, как и всегда», – сказал форвард «Голден Стэйт ».