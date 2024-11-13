Дрэймонд Грин: «Очень хотели выиграть матч. Дело было не в победе над Клэем»
Дрэймонд Грин высказался о победе над «Далласом» и Клэем Томпсоном.
«Мы просто очень хотели выиграть матч. Дело было не в победе над Клэем.
Это был матч Кубка НБА, который мы провалили в прошлом году, поэтому мы хотим побороться за него. Мы вышли с настроем на борьбу, как и всегда», – сказал форвард «Голден Стэйт».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт 95.7 The Game в соцсети X
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