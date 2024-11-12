Джейсон Тейтум готов инвестировать в новую команду WNBA в Сент-Луисе

Тейтум готов присоединиться к заявке на создание команды WNBA в Сент-Луисе.

Звездный форвард «Бостона » готов инвестировать в новую команду расширения WNBA в Сент-Луисе. Таким образом, он станет первым действующим игроком НБА , владеющим долей в клубе WNBA.

На данный момент четкой структуры заявки нет, но, скорее всего, ее возглавят миллиардеры Ричард Чайфец и Дэвид Хоффман.

В настоящее время WNBA состоится из 12 команд, но в течение следующих двух лет к лиге добавятся еще три клуба. Сначала в 2025 году к лиге присоединится «Голден Стэйт». Затем в 2026 году дебютируют две команды из Торонто и Портленда.