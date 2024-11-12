Джейсон Тейтум готов инвестировать в новую команду WNBA в Сент-Луисе
Тейтум готов присоединиться к заявке на создание команды WNBA в Сент-Луисе.
Звездный форвард «Бостона» готов инвестировать в новую команду расширения WNBA в Сент-Луисе. Таким образом, он станет первым действующим игроком НБА, владеющим долей в клубе WNBA.
На данный момент четкой структуры заявки нет, но, скорее всего, ее возглавят миллиардеры Ричард Чайфец и Дэвид Хоффман.
В настоящее время WNBA состоится из 12 команд, но в течение следующих двух лет к лиге добавятся еще три клуба. Сначала в 2025 году к лиге присоединится «Голден Стэйт». Затем в 2026 году дебютируют две команды из Торонто и Портленда.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Sportico
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