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Гилберт Аренас о Купере Флэгге: «Если бы у «Юты» был 1-й пик, я бы не хотел стать 1-м номером драфта»

Гилберт Аренас считает, что Куперу Флэггу следует избегать попадания в «Юту».

«Если бы я был на месте Купера Флэгга, а у «Юты» был первый номер драфта, я бы хотел пойти по пути Джейсона Тейтума. Не уверен, что я хотел бы стать первым номером драфта. Не уверен, что я хотел бы, чтобы «Юта» стала моим брендом», – сказал бывший игрок НБА.

В 2017 году за четыре дня до драфта «Бостон» обменял первый номер драфта на третий, под которым затем выбрал Джейсона Тейтума из университета Дьюк.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница Гилберта Аренаса в соцсети X
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Купер Флэгг
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