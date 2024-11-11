Джейсон Тейтум раскритиковал судей после того, как Яннис подставил ногу в момент его приземления. Свистка не последовало
Джейсон Тейтум раскритиковал судей .
Лидер «Селтикс» был недоволен эпизодом, когда форвард «Бакс» Яннис Адетокумбо подставил ногу в момент его приземления после броска. Свистка не последовало.
«Некоторые эпизоды просто невозможно пропускать. Ваша работа – оберегать парней на площадке, защищать бросающего.
Я мог бы выбыть на 6 недель или сколько там. Когда не свистят такое, не говоря уже о том, что они не стали смотреть повтор, то я теряю самообладание. В таких ситуациях в итоге можно еще и схлопотать технические. Это определенно расстраивает», – заявил Тейтум.
Джейсон доиграл до конца, набрав 31 очко и 12 подборов в победной для «кельтов» встрече.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
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