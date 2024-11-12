Возвращение Марии Вадеевой в общую группу ожидается в конце ноября

Мария Вадеева планирует вернуться в общую группу в конце ноября.

Центровая УГМК и сборной России восстанавливается после повреждения и уже неделю занимается по индивидуальной программе. Возвращение баскетболистки в общую группу должно состояться в конце ноября.

В октябре в матче чемпионата России с «Новосибирском» у Марии появился сильный синяк на ноге. Доктора команды не позволили ей больше выходить на паркет. При детальном обследовании у Марии был выявлен тромб.

В текущем сезоне Вадеева приняла участие в пяти матчах Премьер-лиги, набирая в среднем 8,6 очка, 7,0 подбора и 1,0 передачи. Прошлый сезон Мария пропустила из-за декретного отпуска.