Возвращение Марии Вадеевой в общую группу ожидается в конце ноября
Мария Вадеева планирует вернуться в общую группу в конце ноября.
Центровая УГМК и сборной России восстанавливается после повреждения и уже неделю занимается по индивидуальной программе. Возвращение баскетболистки в общую группу должно состояться в конце ноября.
В октябре в матче чемпионата России с «Новосибирском» у Марии появился сильный синяк на ноге. Доктора команды не позволили ей больше выходить на паркет. При детальном обследовании у Марии был выявлен тромб.
В текущем сезоне Вадеева приняла участие в пяти матчах Премьер-лиги, набирая в среднем 8,6 очка, 7,0 подбора и 1,0 передачи. Прошлый сезон Мария пропустила из-за декретного отпуска.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Спорт-Экспресс»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости