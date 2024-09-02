Мария Вадеева будет выступать под фамилией Клюндикова
Звезда УГМК Мария Вадеева сменила фамилию
Одна из лучших баскетболисток России теперь будет выступать под фамилией мужа: Мария Клюндикова.
Прошлый сезон капитан сборной России пропустила из-за декретного отпуска. У Марии и экс-игрока молодежного проекта ЦСКА Никиты Клюндикова родился сын Матвей.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Телеграм-канал «Свободный агент»
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