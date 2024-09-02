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Мария Вадеева будет выступать под фамилией Клюндикова

Звезда УГМК Мария Вадеева сменила фамилию

Одна из лучших баскетболисток России теперь будет выступать под фамилией мужа: Мария Клюндикова.

Прошлый сезон капитан сборной России пропустила из-за декретного отпуска. У Марии и экс-игрока молодежного проекта ЦСКА Никиты Клюндикова родился сын Матвей.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Телеграм-канал «Свободный агент»
светская хроника
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Мария Вадеева
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