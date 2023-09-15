Мария Вадеева: «В Москве меня порой путали с Екатериной Гамовой»

Центровая УГМК и сборной России Мария Вадеева посетовала на низкую популярность женского баскетбола в стране.

«Женский баскетбол слабо популяризируют. Увы, но нас не показывают на федеральном ТВ. Думаю, сами игроки Премьер-лиги тоже недорабатывают, и я в их числе. Надо выкладывать больше постов в соцсети, снимать влоги, записывать подкасты... Сейчас этого почти нет. Плюс сказывается отсутствие еврокубков и сборной. Раньше к нам было больше внимание со стороны СМИ.

Узнают ли на улицах? В Екатеринбурге очень часто. Игроки УГМК регулярно ходят на радиоэфиры, проводим много фотосессий, автограф-сессий в торговых центрах. Поэтому, когда выхожу погулять по городу, то ко мне обязательно подойдут несколько человек с просьбой сфотографироваться. За пределами Екатеринбурга такого, конечно, нет.

В Москве? В основном люди удивляются, какая высокая девушка (смеется). Бывало, что путали с Екатериной Гамовой. Она самая известная волейболистка в стране, ее многие знают»,- заявила Вадеева.

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