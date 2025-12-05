Единая лига ВТБ. 35 очков Тримбла принесли ЦСКА победу над «Локомотивом-Кубань» в овертайме

Сегодня прошел один матч в рамках регулярного сезона Лиги ВТБ.

ЦСКА победил «Локомотив-Кубань» в овертайме. У Мело Тримбла 35 очков. Единая лига ВТБ Регулярный чемпионат Положение команд : ЦСКА – 11-2, УНИКС – 10-2, Локомотив-Кубань – 10-4, Бетсити Парма – 8-5, Зенит – 7-5, МБА-МАИ – 7-5, Уралмаш – 6-6, Енисей – 5-7, Пари Нижний Новгород – 3-10, Автодор – 2-11, Самара – 0-12. ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матча – московское.