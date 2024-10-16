У Марии Вадеевой выявлен тромб. Лидер УГМК не сыграет в ближайший месяц
Мария Вадеева выбыла из строя из-за проблем со здоровьем.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», лидер УГМК и сборной России не сможет помочь клубу из Екатеринбурга в ближайший месяц.
В игре чемпионата России с «Новосибирском» у Марии появился сильный синяк на ноге. Доктора команды не позволили ей больше выходить на паркет. При детальном обследовании у Марии был выявлен тромб.
Отмечается, что похожее повреждение в конце карьеры получил многолетний капитан сборной России Сергей Моня.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Спорт-Экспресс
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