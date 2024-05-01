Главный тренер УГМК Дмитрий Донсков: «Мария Вадеева возвращается в команду»

Мария Вадеева будет выступать за УГМК в следующем сезоне.

«Чемпионат был для нас очень сложным. Надо было научиться играть без , которую можно смело назвать незаменимой и неповторимой. В ходе регулярки искали свою игру, но в любом случае три поражения от Курска наложили определенный отпечаток. Для нас это неприемлемо.

Тем не менее я рад, что в критический момент девушки поняли, что для завоевания золота надо изменить свое отношение.

У Маши действующий контракт с УГМК, она возвращается в команду. Теперь главный вопрос — когда центровая наберет оптимальную форму, которая позволит ей делать то, что она лучше всего умеет», – сказал главный тренер УГМК Дмитрий Донсков.

25-летняя центровая на год уходила в декретный отпуск.