4

Евролига. «Црвена Звезда» уступила «Барселоне», «Панатинаикос» проиграл «Валенсии» и другие результаты

Сегодня прошли четыре матча регулярного сезона Евролиги.

Сербская «Црвена Звезда» проиграла испанской «Барселоне», греческий «Панатинаикос» уступил испанской «Валенсии».

Евролига

Регулярный чемпионат

Положение команд: Хапоэль Тель-Авив Израиль – 10-4, Панатинаикос Греция – 9-5, Црвена Звезда Сербия – 9-5, Монако – 9-5, Валенсия Испания – 9-5, Барселона Испания – 9-5, Олимпиакос Греция – 8-5, Фенербахче Турция – 8-5, Жальгирис Литва – 8-6, Реал Испания – 8-6, Милан Италия – 7-7, Виртус Италия – 7-7, Дубай ОАЭ – 6-8, Бавария Германия – 5-9, Париж Франция – 5-9, Анадолу Эфес Турция – 5-9, Партизан Сербия – 5-9, Баскония Испания – 5-9, Маккаби Тель-Авив Израиль – 4-10, Виллербан Франция – 3-11.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

