Домантас Сабонис, Киган Мюррэй и Малик Монк – лучшее трио по «нет-рейтингу»

У Домантаса Сабониса, Кигана Мюррэя и Малика Монка лучший «нет-рейтинг» в НБА.

Журналист Эван Сайдери опубликовал пятерку лучших трио игроков по показателю «нет-рейтинг»: 1. Домантас Сабонис , Киган Мюррэй и Малик Монк («Сакраменто »): +28,9 2. Донте Дивинченцо, Наз Рид, Никил Александер-Уокер («Миннесота»): +27,5 3. Демар Дерозан, Киган Мюррэй , Малик Монк («Сакраменто»): +24,8 4. Дариус Гарлэнд, Джарретт Аллен, Карис Леверт («Кливленд»): +24,4 5. Кевин Дюрэнт, Девин Букер, Ройс О’Нил («Финикс»): +24,2 «Нет-рейтинг» – разница между атакующим и защитным рейтингом («+/-» в пересчете на 100 владений).