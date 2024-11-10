Домантас Сабонис, Киган Мюррэй и Малик Монк – лучшее трио по «нет-рейтингу»
У Домантаса Сабониса, Кигана Мюррэя и Малика Монка лучший «нет-рейтинг» в НБА.
Журналист Эван Сайдери опубликовал пятерку лучших трио игроков по показателю «нет-рейтинг»:
1. Домантас Сабонис, Киган Мюррэй и Малик Монк («Сакраменто»): +28,9
2. Донте Дивинченцо, Наз Рид, Никил Александер-Уокер («Миннесота»): +27,5
3. Демар Дерозан, Киган Мюррэй, Малик Монк («Сакраменто»): +24,8
4. Дариус Гарлэнд, Джарретт Аллен, Карис Леверт («Кливленд»): +24,4
5. Кевин Дюрэнт, Девин Букер, Ройс О’Нил («Финикс»): +24,2
«Нет-рейтинг» – разница между атакующим и защитным рейтингом («+/-» в пересчете на 100 владений).
Опубликовал: Геннадий Ильин
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