Джеймс Харден обошел Кевина Гарнетта и стал 19-м в истории НБА по набранным очкам
Джеймс Харден обошел Кевина Гарнетта по набранным очкам за карьеру.
Защитник «Клипперс» в матче с «Сакраменто» (107:98) набрал 22 очка, 4 подбора и 8 передач.
Харден потеснил прославленного «большого» «Миннесоты» и «Бостона» с 19-го на 20-е место.
На 18-й строчке Джон Хавличек (26 395 очков).
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
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