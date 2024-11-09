Джеймс Харден обошел Кевина Гарнетта и стал 19-м в истории НБА по набранным очкам

Джеймс Харден обошел Кевина Гарнетта по набранным очкам за карьеру.

Защитник «Клипперс» в матче с «Сакраменто» (107:98) набрал 22 очка, 4 подбора и 8 передач.

Харден потеснил прославленного «большого» «Миннесоты» и «Бостона» с 19-го на 20-е место.

На 18-й строчке Джон Хавличек (26 395 очков).