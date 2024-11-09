Норман Пауэлл оформил первый в карьере дабл-дабл – 31 очко и 12 подборов в матче против «Кингз»
Норман Пауэлл оформил первый дабл-дабл в карьере.
Атакующий защитник «Клипперс» набрал 31 очко и сделал 12 подборов в победном матче против «Сакраменто» (107:98). Это его первый дабл-дабл в карьере.
Пауэлл реализовал 10 из 23 с игры, 5 из 9 из-за дуги и 6 из 7 с линии штрафных, а также сделал 2 передачи, 1 перехват и 3 потери за 39 минут на паркете.
Показатели «Клипперс» в этом сезоне – 5-4.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости