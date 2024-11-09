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Норман Пауэлл оформил первый в карьере дабл-дабл – 31 очко и 12 подборов в матче против «Кингз»

Норман Пауэлл оформил первый дабл-дабл в карьере.

Атакующий защитник «Клипперс» набрал 31 очко и сделал 12 подборов в победном матче против «Сакраменто» (107:98). Это его первый дабл-дабл в карьере.

Пауэлл реализовал 10 из 23 с игры, 5 из 9 из-за дуги и 6 из 7 с линии штрафных, а также сделал 2 передачи, 1 перехват и 3 потери за 39 минут на паркете.

Показатели «Клипперс» в этом сезоне – 5-4.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница журналиста Clutch Points Томера Азарли в соцсети X
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